Soluzione 5 lettere : Sonar

Altre definizioni con capta; suoni; acqua; Capta onde; Capta il segnale per la TV; I suoni d'una lingua; Lo è l'acqua per cuocere la pasta; Guizzano in molti acquari; Si abbarbica sott'acqua; Acqua : idro = vita :; Definizioni per la soluzione Sonar: Si usa per misurare la profondità dei mari; Individua i sommergibili; Capta suoni in acqua;