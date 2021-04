La definizione e la soluzione di: Campo di prigionia nazista per soldati e sottufficiali nemici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STALAG

Curiosità/Significato su: Campo di prigionia nazista per soldati e sottufficiali nemici Campi di prigionieri di guerra in Germania unità") per soldati semplici e sottufficiali. Offizierslager ("Campi ufficiali") per ufficiali. Internierungslager ("Campi d'internamento") per civili di stati 31 ' (3 356 parole) - 14:28, 6 mar 2021

