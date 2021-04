La definizione e la soluzione di: Volano in gioventù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Anni

Curiosità/Significato su: Volano in gioventu Il passero solitario (categoria Opere letterarie in italiano) muggiscono e, soprattutto, si scorgono stormi di uccelli che Volano insieme nel cielo sereno. In questo quadretto idillico emerge la figura di un passero 11 ' (1 180 parole) - 16:39, 26 gen 2021

Altre definizioni con volano; gioventù; Un gioco con il volano; Pezzuole che scivolano sul pavimento; Sorvolano boschi in fiamme; La fine della gioventù; E' propria della gioventù; Definizioni per la soluzione Anni: Un biblico san Giovanni; Gianni _, il grande stilista; Sconvolse l'Europa nella prima metà del 600; Scampati senza danni; Una superpotenza di 2.500 anni fa; L'imperatore incendiario; Pesano sul gobbo; Varietà molto comune di quercia; __ ager: hanno tra i 13 e i 19 anni; Ultime Definizioni