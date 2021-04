La definizione e la soluzione di: I semi dei panini per gli hamburger. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Sesamo

Curiosità/Significato su: I semi dei panini per gli hamburger Bun (gastronomia) (categoria hamburger) bun è un tipo di panino dolce e morbido statunitense. Presenta una forma rotonda quando viene usato per preparare i panini con hamburger mentre ha una forma 1 ' (116 parole) - 17:07, 1 dic 2020

