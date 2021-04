La definizione e la soluzione di: Incisive come certe frasi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Lapidarie

Curiosità/Significato su: Incisive come certe frasi Storia dell'antico Egitto "Sovrano di Tebe e Sovrano di Eliopoli" e nome proprio, Seti I, seguito dalle frasi "Amato da Amon" e "Amato da Ptah". Nel titolo nebty, inoltre, rimarcò quella 435 ' (53 791 parole) - 00:16, 12 feb 2021

Altre definizioni con incisive; come; certe; frasi; Lo è una facoltà come Lettere; Uccelli come le garzette; Un veicolo come l'Ape; Anna __ Bullock: è più nota come Tina Turner; Il solco su certe copertine; Il titolo di certe rubriche; Si sente in certe sere di fine estate; L'imposta che certe azien­de possono scaricare; Ultime Definizioni