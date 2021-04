La definizione e la soluzione di: Grosso vaso per l'olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Giara

Curiosità/Significato su: Grosso vaso per l olio Quartara quartare era quello per cui, in occasioni di feste popolari, venivano usate come strumento musicale: soffiandoci dentro il vaso emette un suono cupo 2 ' (217 parole) - 14:59, 13 ott 2018

