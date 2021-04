La definizione e la soluzione di: In certe lampade regola l'intensità luminosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Reostato

Curiosità/Significato su: In certe lampade regola l intensita luminosa Laser (sezione Impiego in medicina) avvenire tramite: Pompaggio ottico (lampade stroboscopiche, diodi laser, ecc.); Urti elettronici (scarica elettrica in gas con sorgente di corrente continua 60 ' (6 932 parole) - 12:05, 21 mar 2021

Altre definizioni con certe; lampade; regola; intensità; luminosa; Incisive come certe frasi; Il solco su certe copertine; Il titolo di certe rubriche; Si sente in certe sere di fine estate; Il sostegno di certe lampade; Amano procedere con or­dine e regolarità; Regola la circolazione (ma non è un cardiotonico); Lo regola il tiratore; Irregolari nei battiti; Un'unità di misura dell'intensità sonora; Unità di misura dell'intensità sonora; La corona luminosa sul capo dei Santi; La più luminosa stella visibile a occhio nudo; Una riflessione luminosa; Definizioni per la soluzione Reostato: Lo manovra il tranviere; Resistenza elettrica variabile; Resistenza elettrica variabile; Lo manovra il tranviere; Ultime Definizioni