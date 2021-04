La definizione e la soluzione di: Cambiano il cero in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NT

Curiosità/Significato su: Cambiano il cero in centro Festa dei Ceri (sezione Il Programma della Festa) vie del centro storico preceduti dall'Armata a cavallo con il Trombettiere che suona la carica. La folla applaude e grida "Via ch'eccoli". Il cero deve correre 78 ' (10 393 parole) - 10:38, 22 nov 2020

