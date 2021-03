La definizione e la soluzione di: Misura per i guanti da pugile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Oncia

Curiosità/Significato su: Misura per i guanti da pugile guanti da boxe gradualmente aumentate arrivando ad una Misura standard da combattimento ovvero le 10 once (284 grammi). I guanti da boxe si dividono in tipologie a seconda 3 ' (463 parole) - 10:29, 30 gen 2021

Definizioni per la soluzione Oncia: Conciato da buttar via; 1/16 di libbra; 1/16 di libbra; Unità di misura farmaceutica;