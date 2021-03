La definizione e la soluzione di: Si versa per garanzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Caparra

Curiosità/Significato su: Si versa per garanzia Conto corrente (sezione Tutela e garanzia del risparmio) esempio, se un cliente versa sul conto un assegno bancario/postale di euro 1.000 lunedì 12/04/2010, supponendo che il C/C preveda per il versamento degli 14 ' (1 779 parole) - 10:42, 8 ago 2020

Gli avversari dei plebei romani; Superare l'avversario; Li attraversa chi guida sul le strade statali; La consorte del re Marsilio, che avversa Carlo Magno; Per gli antichi costituiva una garanzia di pace;