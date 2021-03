La definizione e la soluzione di: Una consonante bilabiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Pi

Curiosità/Significato su: Una consonante bilabiale consonante bilabiale queste consonanti. L'alfabeto fonetico internazionale elenca le seguenti consonanti bilabiali: [p] Occlusiva bilabiale sorda [b] Occlusiva bilabiale sonora 2 ' (148 parole) - 09:38, 14 feb 2021 Fricativa bilabiale sonora La fricativa bilabiale sonora è una consonante presente in alcune lingue, che in base all'alfabeto fonetico internazionale è rappresentata col simbolo 2 ' (207 parole) - 19:29, 26 apr 2019

