La definizione e la soluzione di: Trasforma assi in mobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : Falegnameria

Curiosità/Significato su: Trasforma assi in mobili Macchina l'adesione molecolare. In generale (in fisica) il termine macchina individua un sistema che Trasforma l'energia da una specie in un'altra. Esempio le macchine 16 ' (2 033 parole) - 16:18, 22 mar 2021 Storia dell'arredamento (sezione Design e mobile in Italia) mobili di un gusto finissimo. Essi adornavano case signorili, templi e tombe. Proprio grazie alle tombe sono giunti fino a noi preziosissimi mobili originali 45 ' (4 170 parole) - 11:47, 7 mag 2020

Altre definizioni con trasforma; assi; mobili; Un assistente del primario; Angelo e Massimo__: storici presidenti dell' Inter; Parassiti della pelle; Coppia d'assi; La bici da palestra con manubri mobili; Un dispositivo assai temuto dagli automobilisti; Casa au­tomobilistica del gruppo Renault ; Protegge i mobili dai parassiti; Ultime Definizioni