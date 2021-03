La definizione e la soluzione di: Un tipo di birra chiara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Lager

Curiosità/Significato su: Un tipo di birra chiara Lager (birra) di Monaco o di Vienna e il tipico luppolo Saaz originario della Boemia: la birra risultante aveva un colore chiaro dorato. Questo nuovo tipo di birra 6 ' (815 parole) - 04:31, 11 lug 2020 birra Forst 4,8% vol Premium: birra chiara di tipo lager - 4,8% vol V.I.P. Pils: birra chiara di tipo pilsener - 5,0% vol Kronen: birra chiara, prodotto principale 6 ' (512 parole) - 17:13, 21 gen 2021

