La definizione e la soluzione di: Storica città dell'Etiopia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Adua

Curiosità/Significato su: Storica citta dell Etiopia Guerra d'Etiopia in Etiopia di ogni arma disponibile e non esitò ad autorizzare l'impiego in alcuni casi di armi chimiche. L'aggressione dell'Italia contro l'Etiopia ebbe 181 ' (25 008 parole) - 06:08, 6 mar 2021 Etiopia turistiche sull'Etiopia Sito del Governo dell'Etiopia Etiopia, in Dizionario di storia, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2010. Etiopia, su sapere 145 ' (15 286 parole) - 16:57, 6 mar 2021

In una celeberrima frase storica, iacta est; Una storica marca di jeans; La storica fortezza di Erice; storica coppa calcistica; Grande città dell' Australia; Il vecchio nome di una città georgiana sul Mar Nero; La città di Sala e Scala; città universitaria del Belgio; Monti della Campania; Parte posteriore dell auto; La capitale dell' Eritrea; Grande città dell' Australia; Fiume tra Eritrea e etiopia;