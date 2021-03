La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Puglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Sono vicine in Puglia

Puglia vedi Puglia (disambigua). La Puglia (AFI: /'pu??a/; Apulia in latino, Iapyghia, ?ap???a in greco antico, Pùgghie, Puie o Puje in pugliese, Puja in salentino 182 ' (19 332 parole) - 17:05, 23 mar 2021

Gravina in Puglia Gravina in Puglia (gravìna im pùlla, Gravéine in dialetto locale, [gra'vi?n?], fino al 1863 chiamata Gravina) è un comune italiano di 43 617 abitanti della 66 ' (7 105 parole) - 19:37, 6 mar 2021