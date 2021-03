Soluzione Cruciverba 572179 Settimana Enigmistica 4644

ORIZZONTALI - Il tai ginnastica ci­nese - CHI 3. Si prova per chi soffre - Pietà 8. Le voca­li in versi - EI 9. La città del Texas in cui fu uc­ciso John F. Kennedy - Dallas 10. Stringhe - Legacci 11. Man­care ai patti - Tradire 13. E’ il cuore della Riviera ro­magnola - Rimini 14. Precede molti cognomi - De 15. In­tima compagna - Amica 16. Lo può annullare 1' arbitro - Gol 17. La voglia di lavora­re - Lena 18. William per gli amici - Bil 19. Dai che di­venta un nome femmi­nile! - Ida 20. Nei laborato­ri degli scultori - Marmi 21. Né sì né no - NI 22. L’irato va su tutte - Furie 23. E' sonora nei film - Colonna 25. Gli inqui­lini delle città - Abitanti 31. Lu­ce istantanea - Baleno 32. Una raccolta di oggetti d’ar­te - Museo 33. Aeroporto mi­lanese - Linate 34. L’inizio del tema - TE 35. Lui all’alta­re - Sposo 36. Guidava il coc­chio - Auriga 37. La cosa lati­na - RES 38. La capitale vi­cina al Pireo - ATENE 39. Ogni ristorante vanta la pro­pria - Cucina 40. Scopi... sottili - Fini 41 Ha immissari ed emissari - Lago 42. Le poltroncine dell’auto - Sedili 43. Scompare nel tunnel - Treno 44. Canale USA di news - CNN 45. Un telefilm a episodi - Serial 46. La crostina sui cibi al forno - Gratin 47. Casa, fabbricato - Edificio 48. Non sanno che pesci pigliare - Idecisi

VERTICALI - 1. Lo intasano le chia­mate - Centralino 2. La fine di po­chi - HI 3. Una facciata di carta - Pagina 4. Visibilmente allegri - Ilari 5. E’ detto an­che leccio - Elce 6. Lo scat­to d’una molla - Tac 7. Die­dero nome a una torre di Bologna - Asinelli 9. Perso­nalizza un libro - Dedica 10. Una piastrina metallica - Lamina 12. Sistemano i guai - Rimedi 14. Tomba dell’età del­la pietra - Dolmen 16. La rana al primo stadio - Girino 18. Un nobile titolato - Barone 20. Il drappo rosso che il to­rero agita - Muleta 22. Uccello nero di palude - Folaga 23. I denti più aguzzi - Canini 24. Si cercano per un'iniziati­va - Adesioni 25. Il centro della piazza - AZ 26. Doveri che si assumono - Impegni 27. Ma­nifestazione temporale­sca - Tuono 28. C’è quella da stiro - Asse 29. Macchietta a fior di pelle - Neo 30. Tori­no - TO 31. Cadono a bow­ling - Birilli 33. La Annunzia­ta giornalista - Lucia 34. Ha i punteggi 15, 30 e 40 - Tennis 35. Lo allestisce l’espo­sitore - Stan 36. Se manca non si sente - Audio 37. Un capoluogo laziale - Rieti 38. Ha grandi corna a pala - Alce 39. Si portano nelle processioni - Ceri 40. Abito poco usato - Frac 42. Un tipo di champagne - Sec 43. Il TG regionale - TRE 45. Il nostro consenso - Si 46. Grande Distribuzione - GD

