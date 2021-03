Soluzione Cruciverba 4446 Settimana Enigmistica 4644

Orizzontali : La traccia di un passaggio a fior d'acqua - Scia; C'è quella di grano duro - Farina; Le vocali di oggi - OI; _ dei Caraibi: una serie di film di grande successo - Pirati; Un crostaceo... rosso - Gambero; Il fiume della Valtellina - Adda; Si salvò sull'Arca - Noè; Un avversario irriducibile - Nemico; Vi si svolge la mattanza - Tonnara; Sigla di Como - CO; Jennifer _ o anche J.Lo - Lopez; Costa del regione turi­stica dell'Andalusia - Sol; Affezionato, devoto - Fedele; La vena di cui ogni poeta vorrebbe essere pervaso - Estro; La ragazza del boy - Girl; Lucido tessuto di cotone - Satin; Il vino oggi detto Friulano - Tocai; Un ferro del caminetto - Alare; Fra il primo e il terzo - II; Il fratello più giovane - Minore;

Verticali : Un desiderio irrealizzabile - Sogno; Si dice incontrandosi - Ciao; Ha la Loggia dei Lanzi e il Giardino di Boboli - Firenze; La fragranza delle spezie - Aroma; A... metà strada - RA; L'isola in cui Penelope at­tese il ritorno di Ulisse - Itaca; L'asilo per i più piccini - Nido; Li maneggia il pittore - Pennelli; Si riserva al ristorante - Tavolo; Amano procedere con or­dine e regolarità - Metodici; Fantastici, illusori - Irreali; Conoscono i ritmi della ca­tena di montaggio - Operai; Il calcio dalla bandierina - Corner; Il gioco di costruzioni da­nese con i mattoncini - Lego; Si effettua con un apposi­to ferro caldo - Stiro; L'indimenticabile Laurel - Stan ; Lo zio made in USA - Sam; La fine della gioventù - Tu;

