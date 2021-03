La definizione e la soluzione di: Fa sognare a occhi aperti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Amore

Curiosità/Significato su: Fa sognare a occhi aperti Sogno lucido quest'ultimo in realtà a sognare l'Io. All'argomento è infine dedicato interamente un altro libro, pubblicato anni dopo, intitolato L'arte di sognare. Vi sono diverse 31 ' (3 839 parole) - 19:35, 20 mar 2021 A domani (film) Modena, ama la Ferrari e sognare ad occhi aperti. Un giorno sua sorella Stefania sta per recarsi per il fine settimana a Bologna con il suo ragazzo (che all’ultimo 2 ' (145 parole) - 18:44, 17 dic 2020

Altre definizioni con sognare; occhi; aperti; Fa l'occhietto ai naviganti; Sono gli gnocchi dei Trentini; Supplicare in ginocchio; Il vitreo è nell'occhio; Con gli occhi ben aperti; aperti illecitamente; Definizioni per la soluzione Amore: Lo è un eccessivo amore; Il personaggio tolstoiano che abbandona il marito per amore di Vronskij; Passione che travolge; Rumore di più voci; Ultime Definizioni