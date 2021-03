La definizione e la soluzione di: Lo slittamento dell' auto in curva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Derapata

Curiosità/Significato su: Lo slittamento dell auto in curva Differenziale (meccanica) ( Differenziale a slittamento limitato) per evitare lo slittamento delle ruote su fondi scivolosi. Per ottenere questi effetti, oltre ai differenziali bloccabili o a slittamento limitato si 7 ' (783 parole) - 15:12, 23 feb 2021

Altre definizioni con slittamento; dell; auto; curva; Si paga al posto dell'ICI; Gli indigeni della Nuova Guinea; Poeti cantori dell' antica Grecia; Lo sputafuoco delle fiabe; Le poltroncine dell’auto; Un'auto della Renault; Parte posteriore dell auto; Il complesso delle idee ricorrenti di un autore; Si incurvano sotto il peso dei frutti; Nella curva e nell'incrocio; Più si tira e iù s'incurva; Sciabola curva turca; Ultime Definizioni