La definizione e la soluzione di: Si sente in certe sere di fine estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Freschino

Curiosità/Significato su: Si sente in certe sere di fine estate Antonio Gramsci (categoria Comunisti in Italia) grande quantità di materiale propagandistico, libri, giornali, opuscoli, finiva a casa. Nino, che il più delle volte passava le sere chiuso in casa senza neanche 180 ' (23 985 parole) - 14:49, 23 mar 2021

Altre definizioni con sente; certe; sere; fine; estate; Consente di visitare un paziente a distanza; Se manca non si sente; Si sente nelle corride; Si sente in certe caverne; L'imposta che certe azien­de possono scaricare; Si ripetono nella certezza; Si sente in certe caverne; Il suo consumo incide su certe bollette; L’uccello che può essere guardabuoi; Meschine, misere; La vena di cui ogni poeta vorrebbe essere pervaso; Può essere da fuoco; La fine del match; La fine della gioventù; La fine di po­chi; Il corteo che spesso ha inizio o fine in una chiesa; L'estate francese; L'estate dei Fran­cesi; Friniscono d'estate; Opprime in estate; Ultime Definizioni