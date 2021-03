La definizione e la soluzione di: I rilievi come le colline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Alture

Curiosità/Significato su: I rilievi come le colline Collina Italia sono i Colli Euganei nel Veneto, le colline del Lazio, della Toscana e i colli Albani. Di origine vulcanica sono anche i puy, rilievi collinari o 14 ' (1 631 parole) - 16:00, 8 mar 2021 colline toscane omogenee, tra le quali troviamo: colline del Chianti colline Pisane (con i colli della Valdera) Balze di Volterra I colli della Valdelsa colline Livornesi 4 ' (413 parole) - 07:01, 12 lug 2020

Altre definizioni con rilievi; come; colline; Una zona senza rilievi; Le armi come le catapulte; Tutti gli insonni amerebbero dormire come lui!; Gli elementi chimici come il nettunio e il plutonio; I mammiferi come echidne e ornitorinchi; Definizioni per la soluzione Alture: Le alture ta Siria e Israele; Ultime Definizioni