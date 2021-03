La definizione e la soluzione di: Riduce lo sforzo del ciclista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : PedalataAssistita

Curiosità/Significato su: Riduce lo sforzo del ciclista Shred Optics (categoria Attrezzatura per lo sci) principio di progettazione di lenti e montature per occhiali che Riduce le restrizioni del campo visivo nei prodotti progettati per sciatori, motociclisti 10 ' (1 048 parole) - 19:06, 21 mar 2021 Sistema aerobico dello sforzo aerobico incrementa il consumo dei carboidrati, e si Riduce l'impiego di lipidi. Esso si mantiene entro un'intensità di circa il 70-75% del VO2max 48 ' (6 191 parole) - 09:36, 22 apr 2020

