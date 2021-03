La definizione e la soluzione di: Per i Sardi equivale ad Andiamo!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AIO

Curiosità/Significato su: Per i Sardi equivale ad Andiamo! Bettino Craxi (categoria Europarlamentari dell'Italia della I legislatura) mia libertà equivale alla mia vita"), a lui stesso attribuita, era poi scolpita nel monumento alle vittime di Tangentopoli, situato sempre ad Aulla: la 209 ' (21 484 parole) - 13:13, 23 mar 2021

Altre definizioni con sardi; equivale; andiamo; I Sardi del capoluogo; Gli edifici megalitici sardi; Lo sono sardi e siciliani; Ar­ticolo equivalente a il; Equivale a egr; Equivale a dentro; Equivale a un dm cubo; Definizioni per la soluzione AIO: Lo erano Caio, Marco e Lucio ai tempi dei Romani; Una confezione del fioraio; E' pieno dopo la mietitura; Vi si moltiplicano i pesci; Soluzione Cruciverba 4441 Settimana Enigmistica 4644; Ultime Definizioni