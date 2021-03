La definizione e la soluzione di: Per il momento... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Intanto

Curiosità/Significato su: Per il momento.. {M} _{T}} . momento angolare, L {\displaystyle \mathbf {L} } , detto anche momento vettore del primo ordine, che rappresenta il momento della quantità

