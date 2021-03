La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Lubiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Slovenia

Curiosità/Significato su: Ha per capitale Lubiana Lubiana Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Lubiana (disambigua). Lubiana (in sloveno Ljubljana[?·info], pronuncia [lju'blja?na]; in tedesco 126 ' (11 799 parole) - 11:47, 10 mar 2021

