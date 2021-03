La definizione e la soluzione di: Pattinaggio su pista corta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ShortTrack

Curiosità/Significato su: Pattinaggio su pista corta Hockey su pista a cui fare riferimento e sviluppare sia il Pattinaggio che l'hockey: la Federazione Italiana Pattinaggio a Rotelle (F.I.P.R.) (subito affiliata al CONI) 18 ' (1 371 parole) - 22:25, 15 feb 2021 Pattinaggio di velocità su ghiaccio Il Pattinaggio di velocità è una forma di Pattinaggio su ghiaccio nel quale i concorrenti devono percorrere una determinata distanza sul ghiaccio nel 7 ' (898 parole) - 09:28, 2 feb 2021

Altre definizioni con pattinaggio; pista; corta; Una pista per piccoli bolidi; Il bolide sulla pista gelata; Un senso in pista; Un senso in pista; Prudente, accorta; Una discreta somma di scorta; Un'arma a canna corta che spara a raffica; Vocali di scorta; Ultime Definizioni