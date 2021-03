La definizione e la soluzione di: Si parla in Ungheria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Magiaro

Curiosità/Significato su: Si parla in Ungheria Rivoluzione ungherese del 1956 ( Rivolta d'Ungheria) che sia stato richiesto e si sia verificato in Ungheria l'intervento di truppe straniere. Di fronte ai tragici fatti di Ungheria e alla giustificata commozione 103 ' (12 552 parole) - 10:52, 18 feb 2021

