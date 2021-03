La definizione e la soluzione di: Pape __ aleppe: dice Pluto nell'Inferno dantesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Satan

Curiosità/Significato su: Pape __ aleppe: dice Pluto nell Inferno dantesco Inferno (Divina Commedia) per viltade il gran rifiuto Vuolsi così colà dove si puote Pape Satàn, Pape Satàn aleppe Qui non ha loco il Santo Volto! Infin che 'l mar fu sovra noi 43 ' (2 149 parole) - 17:42, 13 mar 2021 Inferno - Canto settimo inizia in modo sinistro con la minacciosa invocazione di Pluto "Pape Satàn, Pape Satàn aleppe", interrotta da Virgilio che, dopo aver confortato Dante 12 ' (1 672 parole) - 11:09, 13 gen 2021

