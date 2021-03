La definizione e la soluzione di: Non tutti hanno il portafoglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Ministri

Curiosità/Significato su: Non tutti hanno il portafoglio Ministro senza portafoglio della Repubblica Italiana ministro con portafoglio o, più semplicemente, ministro. Il termine "portafoglio", anche se più correttamente dovrebbe dirsi "portafogli", va ricollegato 6 ' (700 parole) - 21:38, 11 mar 2021

Altre definizioni con tutti; hanno; portafoglio; Tutti gli insonni amerebbero dormire come lui!; Fermi tutti; Abbandonato da tutti gli inquilini; Non tutti la sopportano; Hanno da una a quattro stelle; Hanno un suono assordante; Hanno cialde sottilissime; Le hanno insetti e uccelli; La credit nel portafoglio;