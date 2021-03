La definizione e la soluzione di: Non si toccano nelle city car. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : YC

Curiosità/Significato su: Non si toccano nelle city car Campionato mondiale di Formula 1 2019 rientrare ai box. Quest'ultimo si deve ritirare all'inizio del giro 16. All'ottava curva Lewis Hamilton e Charles Leclerc si toccano, ma senza alcun danno per 181 ' (17 594 parole) - 19:31, 8 mar 2021 Bologna (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) dall'agglomerato urbano il traffico di solo transito. Altre strade importanti che toccano la città sono la Strada statale 9 Via Emilia, che la collega con numerosi 175 ' (16 914 parole) - 23:47, 24 mar 2021

Altre definizioni con toccano; nelle; city; I limiti che si toccano; Si sente nelle corride; La studiano nelle università USA gli aspiranti scrittori; Un gruppo di stelle dette Gallinelle; nelle negazioni francesi; Definizioni per la soluzione YC: Nel computer e nel chip; Lo Stevens di Wild World; Un grido che fa voltare; Codice Fiscale; Ultime Definizioni