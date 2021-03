La definizione e la soluzione di: Non sanno che pesci pigliare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Indecisi

Curiosità/Significato su: Non sanno che pesci pigliare Il bambino che non voleva nascere pronto ad uscire dal ventre materno. Gli ostetrici consultati non sanno che pesci pigliare; Francesca decide allora, assiema al suo amico Diego, di prendere 6 ' (820 parole) - 16:59, 2 ott 2020

