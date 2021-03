La definizione e la soluzione di: Non è ammesso nel basket. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Pareggio

Curiosità/Significato su: Non e ammesso nel basket Petrarca basket viene ammesso a disputare il campionato di Serie C 2014-15. Il 6 luglio 2015 la prima squadra entra a far parte della neonata Unione basket Padova. 21 ' (804 parole) - 17:59, 2 lug 2020

Altre definizioni con ammesso; basket; Sezione del campo di basket; Il centro del basket - Cruciverba; Definizioni per la soluzione Pareggio: I punti del pareggio; Il pareggio senza gol; Non è ammesso nel basket;