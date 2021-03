La definizione e la soluzione di: In mezzo alle onde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ND

Curiosità/Significato su: In mezzo alle onde Onda ( onde (fisica)) in mezzi non materiali, cioè nel vuoto (onde elettromagnetiche e onde gravitazionali). Riguardo alle dimensioni del mezzo in cui si propagano: onde unidimensionali 41 ' (4 783 parole) - 11:31, 22 mar 2021

Altre definizioni con mezzo; alle; onde; Inserite, messe in mezzo; Rivede­re in mezzo; In mezzo all'incrocio; Nel bel mezzo del giallo; Lo allestisce l'espo­sitore; Visibilmente allegri; Un cane dalle orecchie penzoloni; Lo si beve alle cinque; Fa ondeggiare i tifosi; Le sponde del Ticino; La città con la spiaggia di Mondello; Avvengono in fonderia; Definizioni per la soluzione ND: Una benzina italiana; L'isola del celebre Colosso; E' unita alla Romagna; Il Gioco simile al baccarà;