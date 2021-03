La definizione e la soluzione di: Si mettono in tante insalate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Olive

Curiosità/Significato su: Si mettono in tante insalate Pasta (sezione La pasta in Italia) pecorino). Alcuni formati si prestano a essere consumati anche freddi, insaporiti a piacere, in preparazioni dette di solito insalate di pasta. Il formaggio 101 ' (12 141 parole) - 21:13, 20 mar 2021

Altre definizioni con mettono; tante; insalate; Si piantano nel campo, ma non mettono radici; Si smettono in prima­vera; Astri che emettono un' eccezionale luminosità; Si immettono nel PC; __Cash: cantante folk e blues; La Max importante Casa di moda; La Ruggiero cantante (iniz.); Turci, popolare cantante; Definizioni per la soluzione Olive: E' rinomata per le gustose olive ripiene; Stabilimento in cui si spremono le olive; Oliver, l'autore del romanzo I vicario di Wakefield; Soluzioni Cruciverba 37118 - 4637; Il mulino mèta delle olive; Soluzione Cruciverba 4460 Settimana Enigmistica 4644; E' rinomata per le gustose olive ripiene; Ultime Definizioni