La definizione e la soluzione di: Un massiccio acquisto in Borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Opa

Curiosità/Significato su: Un massiccio acquisto in Borsa FTSE MIB (categoria Indici della Borsa Italiana) Quantitative Easing, ossia il massiccio acquisto di titoli di stato sovrani in asta - alla temporanea risoluzione della crisi greca, con un nuovo piano di aiuti 49 ' (3 313 parole) - 23:46, 13 feb 2021

Altre definizioni con massiccio; acquisto; borsa; Massiccio del Sahara; Massiccio montuoso svizzero; Piccole ricevute di acquisto; La borsa dello sportivo; FTSE , indice di Borsa; Vigila sulla Borsa; Animali con la borsa;