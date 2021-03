La definizione e la soluzione di: L'ONU per la cultura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Unesco

Curiosità/Significato su: L ONU per la cultura Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la cultura (in inglese United Nations Educational, Scientific and cultural Organization 14 ' (1 624 parole) - 14:19, 24 mar 2021 Organizzazione delle Nazioni Unite ( ONU) Disambiguazione – "ONU" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi ONU (disambigua). L'Organizzazione delle Nazioni Unite, in sigla ONU, abbreviata 131 ' (13 248 parole) - 12:33, 19 mar 2021

