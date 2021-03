La definizione e la soluzione di: Si levano per augurio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Calici

Curiosità/Significato su: Si levano per augurio Comune di Parigi (1871) vettura, arringano la folla. Si levano grida: Viva la Repubblica! S'intona lo Chant du départ [...] Migliaia di uomini si allineano cantando e avanzano 153 ' (20 137 parole) - 15:01, 23 mar 2021

