La definizione e la soluzione di: L'accordo con la CGIL. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Sindacale

Curiosità/Significato su: L accordo con la CGIL Federazione CGIL, CISL, UIL La Federazione CGIL, CISL, UIL fu l'unione paritetica fra i tre sindacati confederali italiani CGIL CISL e UIL, nata il 3 luglio 1972. Fu la prima volta 15 ' (1 778 parole) - 10:07, 28 feb 2021 Storia della CGIL Italiana del Lavoro. La storia della CGIL è la storia del sindacato italiano chiamato Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL). Nella seconda metà 73 ' (10 109 parole) - 14:52, 7 mar 2021

L'accordo tra la Spagna e il Portogallo per la spartizione del Nuovo Mondo; Grande Raccordo Anulare; Un accordo tra contribuenti ed erario; Circostanza che si deve obbligatoriamente verificare per il raggiungimento di un accordo alla latina; Definizioni per la soluzione Sindacale: Imprenditori e lavoratori nel linguaggio sindacale;