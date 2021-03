La definizione e la soluzione di: Indica alcalinità o acidità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PH

Curiosità/Significato su: Indica alcalinita o acidita PH ( Acidità) altri significati, vedi PH (disambigua). Il pH o altezza di acidità è una grandezza fisica che Indica l'acidità (e quindi la basicità) per gas e liquidi. Il 15 ' (1 681 parole) - 16:47, 9 mar 2021 Reazione del terreno (sezione Alcalinità costituzionale) tendenza verso l'acidità o l'alcalinità. La denominazione delle classi adottata dal Giardini distingue fra due categorie di alcalinità: per quella moderata 57 ' (6 906 parole) - 13:21, 31 mar 2020

