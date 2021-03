La definizione e la soluzione di: Gli elementi come l'ittrio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TerreRare

Curiosità/Significato su: Gli elementi come l ittrio ittrio usato come catalizzatore della polimerizzazione dell'etilene; il granato di ittrio e alluminio, il fluoruro di ittrio e litio e il vanadato di ittrio sono 12 ' (1 124 parole) - 21:11, 21 mar 2020 elementi del gruppo 3 elementi, in analogia con tutti gli altri gruppi del blocco d (gruppi 3-12). Scandio e ittrio sono universalmente indicati come i primi due elementi del 15 ' (1 429 parole) - 20:59, 14 mar 2021

