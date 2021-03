La definizione e la soluzione di: In geografia sono uguali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GA

Curiosità/Significato su: In geografia sono uguali Latitudine geografiche Equatore Longitudine Parallelo (geografia) Servizio Internazionale delle Latitudini Tropico (geografia) Tropico del Cancro Tropico del Capricorno 3 ' (333 parole) - 21:55, 6 mar 2021 Parallelo (geografia) divide la Terra in due emisferi uguali, l'emisfero australe a sud, e l'emisfero boreale a nord. Altri paralleli caratteristici sono il Circolo polare 3 ' (370 parole) - 08:49, 26 nov 2020

Altre definizioni con geografia; sono; uguali; sono vicine in Malaysia; sono vicine nella pizza; sono pari in bagno; sono vicine in Puglia; Sono uguali nel titolo; Sono uguali nell'alveare; Le hanno uguali i colossi; Il calciatore le ha uguali; Definizioni per la soluzione GA: Si sfrega sulla bruschetta; La provincia del Gargano; Comune del Mantovano con un castello dei Gonzaga, di cui oggi resta solo la torre; Arbor, città nel Michigan; Ultime Definizioni