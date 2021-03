La definizione e la soluzione di: Un frutto come la decana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Pera

Curiosità/Significato su: Un frutto come la decana Scorpione (astrologia) affrontare la morte prima di dare frutto e germogliare e lo sviluppo avviene prima sotto terra con lo sviluppo delle radici per poi bucare la zolla ed esprimersi 4 ' (373 parole) - 14:12, 21 mar 2021

Altre definizioni con frutto; come; decana; Un frutto giallo chiaro; Frutto tropicale dalla buccia verde; Un frutto con molti chicchi; Alberi da frutto tropicali; I network come Facebook; Come in prece­denza; Gli elementi come l'ittrio; I rilievi come le colline; Definizioni per la soluzione Pera: Soluzione Cruciverba 4455 Settimana Enigmistica 4644; Soluzione Cruciverba 4446 Settimana Enigmistica 4644; Il sottotitolo dell'opera Così fan tutte di Mozart; Un'opera pittorica; Una gustosa varietà di pere; Soluzioni Cruciverba 39102 - 4639; Mezza pera; Soluzioni Cruciverba 3455 - 4634; Un frutto tropicale a forma di grossa pera; Ultime Definizioni