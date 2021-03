La definizione e la soluzione di: Capitare, succedere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Accadere

Curiosità/Significato su: Capitare, succedere Pediofobia spesso origine nei bambini ma anche nei soggetti adulti. Nel bambino, può capitare che questo riveli di avere paura di determinate bambole, che tentino di 2 ' (248 parole) - 13:54, 2 gen 2020 Baseball le sue possibilità offensive. Analogamente, se la partita prosegue, può capitare che termini in maniera improvvisa, se la squadra di casa segna un punto 51 ' (6 510 parole) - 09:50, 11 mar 2021

Altre definizioni con capitare; succedere; Erode __: ordinò di decapitare san Giovanni Battista; Finirà per succedere; Definizioni per la soluzione Accadere: Biasimare in pubblico;