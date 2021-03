La definizione e la soluzione di: La capitale dei Grigioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Coira

Curiosità/Significato su: La capitale dei Grigioni Saraceni (sezione La conquista della Sicilia e le incursioni nell'Italia meridionale e in Sardegna) distrusse Coira, la capitale dei Grigioni, in Svizzera. Il controllo dei passi delle Alpi consentiva ai mori anche l'imposizione di pedaggi o la cattura di 26 ' (3 407 parole) - 17:57, 22 mar 2021 Svizzera italiana parte del Cantone dei Grigioni, in cui l'italiano è una delle tre lingue ufficiali insieme al tedesco e al romancio. Il Grigioni italiano include le 11 ' (884 parole) - 02:53, 21 gen 2021

Altre definizioni con capitale; grigioni; Una capitale del mobile in Lombardia; Quello degli USA che ha per capitale Little Rock; La capitale della Finlandia; L'Est con capitale Dili; Ultime Definizioni