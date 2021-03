La definizione e la soluzione di: Cambiano i libri in fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : FO

Curiosità/Significato su: Cambiano i libri in fiori fiori per Algernon Keyes, "fiori per Algernon", Psico volume 2, traduzione di Bruno Oddera, 1967, Longanesi & C., 320 pp. Daniel Keyes, fiori per Algernon, I libri pocket 23 ' (2 914 parole) - 16:29, 23 feb 2021

Altre definizioni con cambiano; libri; fiori; Cambiano la forza in corsa; Cambiano posti in pi­ste; Cambiano liane in pigne; Cambiano l'atomo in azoto; E' sempre chino sui libri; Libriccino per appunti; Gira nei calibri ad alta precisione; I libri con voti e giudizi; La casa d'inverno dei fiori; Ha i fiori bianchi o rosei; L'antica civiltà fiorita sulle rive del Nilo; Sono pari nei fiori; Definizioni per la soluzione FO: Lo sformato per lo chef; A volte rompe i cordoni; Forma binomio con labor; Buca... per pecoroni; Soluzioni Cruciverba 40125 - 4640; Soluzioni Cruciverba 34108 - 4634; Soluzioni Cruciverba 36109 - 4636; Soluzioni Cruciverba 40115 - 4640; Soluzione Cruciverba 4441 Settimana Enigmistica 4644; Ultime Definizioni