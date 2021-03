La definizione e la soluzione di: Un caffe in tazza grande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Americano

Curiosità/Significato su: Un caffe in tazza grande Caffè americano consistenza del caffè stesso. Una variante è il Long black, diffuso in Australia e zone limitrofe, nel quale prima si riempie la tazza con acqua calda 1 ' (110 parole) - 11:40, 17 gen 2020

Il tipico caffe parigino; La caffeina del tè; Un panino per il caffellatte; Antico caffe di Venezia; Si beve in tazza; Essenziale, di grande importanza; _ dei Caraibi: una serie di film di grande successo; Grande Distribuzione; Grande... al centro;