La definizione e la soluzione di: Bucherellate come le spugne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Porose

Curiosità/Significato su: Bucherellate come le spugne Spongata Questo strato viene bucherellato fittamente per facilitarne la cottura in forno e infine modellato con uno stampo di legno. Le Regioni Emilia-Romagna 10 ' (811 parole) - 17:14, 24 feb 2021

