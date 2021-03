La definizione e la soluzione di: Le armi come le catapulte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : Neurobalistiche

Curiosità/Significato su: Le armi come le catapulte Catapulta insieme di armi, nel gergo popolare con "catapulta" ci si riferisce alla versione romana, il cui nome specifico è onagro. Le prime catapulte della storia 6 ' (774 parole) - 16:31, 13 gen 2021 Arma bianca ( armi da punta) che lanciano oggetti bellici (come archi, balestre, cerbottane e catapulte), e quelle che fungono da difesa da esse (come scudi, "spray antiaggressione" 10 ' (1 099 parole) - 09:13, 29 nov 2020

