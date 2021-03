La definizione e la soluzione di: Si apre sempre sul mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Oblò

Curiosità/Significato su: Si apre sempre sul mare Viandante sul mare di nebbia panorama che gli si apre davanti. Si tratta di una valle arcaica dal fascino primordiale, avvolta dalla foschia, come se fosse mare (da cui il titolo 10 ' (1 094 parole) - 12:07, 24 mar 2021 Polignano a mare tuttora percorribile, che attraversa Lama Monachile. Dal 2008 Polignano a mare ha sempre ricevuto la Bandiera Blu, riconoscimento conferito dalla Foundation 54 ' (6 344 parole) - 14:13, 19 mar 2021

Altre definizioni con apre; sempre; mare; Si apre nel pavimento; Il Babà che apre Sesamo; Lo apre il sincero; Si ha aprendo le finestre; Cala sempre alla fine; E' sempre chino sui libri; Non sempre va a segno; E' sempre aggiornata in fatto di moda; Si carica per fumare; E' mare, si, ma non da noi!; Si butta spesso in mare (ma non è Fantozzi in agosto); Stabilimenti che sfruttano l'acqua di mare; Definizioni per la soluzione Oblò: Finestrino circolare; Ultime Definizioni