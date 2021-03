La definizione e la soluzione di: Fa alzare in piedi i tifosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Gol

Curiosità/Significato su: Fa alzare in piedi i tifosi Francesco Totti (sezione L'ascesa tra i migliori cannonieri di sempre (2008-2015)) gioco, il controllo di palla, il passaggio in profondità e un tiro potente e preciso con entrambi i piedi. Giocatore carismatico, durante la carriera 130 ' (11 295 parole) - 23:41, 22 mar 2021 Paolo Maldini (sezione Cronologia presenze e reti in nazionale) si sono alzati in piedi ad applaudirlo, compresi i tifosi ospiti della Roma) il difensore è stato contestato da un settore di tifosi organizzati della 88 ' (6 580 parole) - 15:18, 24 mar 2021

